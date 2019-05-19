2019-05-19T11:38:59+03:00
Происшествия

Два уроженца ближнего зарубежья хотели продавать наркотики в Твери

Теперь им грозит 20 лет тюрьмы
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Полицейские задержали подозреваемыхПолицейские задержали подозреваемыхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Заволжском районе Твери полицейские задержали уроженцев ближнего зарубежья, которые подозреваются в сбыте наркотиков.

Во время досмотра мужчин 20 и 34 лет, у них были обнаружены 302 полимерных свертка с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза пришла к выводу, что это был полусинтетический опиоидный наркотик. По версии силовиков подозреваемые хотели продавать запрещенные вещества без непосредственного контакта с зависимыми.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчин были возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области ищут родственников или знакомых погибшего мужчины
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой пострадали три подростка
В Тверской области на шесть суток арестовали водителя, который сжег свой автомобиль
Губернатор Тверской области провел экскурсию в Музее Победы
В Твери открылась выставка посвященная губернатору Афанасию Сомову
Спасатели не дали разгореться лесной подстилке в Тверской области
Плодородным почвам Тверской области нанесен ущерб в 707 700 000 рублей
В Тверской области бабушка угнала у односельчанина мопед
Молодой житель Тверской области признался в краже дамской сумочки
Фестиваль казачьей культуры пройдет в Тверской области
В Тверской области трое несовершеннолетних пострадали в ДТП
В Тверской области водитель насмерть сбил пешехода
Спортсменка из Твери Наталья Непряева переезжает жить и работать в Архангельскую область
В Твери объявлен конкурс на поиск подрядчика для ремонта Бурашевского путепровода
Аэродром Мигалово приглашает жителей и гостей Твери на День открытых дверей
На Московском шоссе в Твери легковушка столкнулась с мотоциклом