Два уроженца ближнего зарубежья хотели продавать наркотики в Твери

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-19T11:38:59+03:00

Теперь им грозит 20 лет тюрьмы

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В Заволжском районе Твери полицейские задержали уроженцев ближнего зарубежья, которые подозреваются в сбыте наркотиков.

Во время досмотра мужчин 20 и 34 лет, у них были обнаружены 302 полимерных свертка с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза пришла к выводу, что это был полусинтетический опиоидный наркотик. По версии силовиков подозреваемые хотели продавать запрещенные вещества без непосредственного контакта с зависимыми.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчин были возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU