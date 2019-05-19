В Тверской области ищут родственников или знакомых погибшего мужчины

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-19T10:30:35+03:00

Мужчина пока не опознан Фото: ВПСО "СОВА"

Его тело обнаружили в Волге

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Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА» сообщает, что идет розыск родственников погибшего мужчины. Его тело было обнаружено в мае текущего года в Волге, рядом с деревней Никитское Калязинского района.

На вид мужчине около 30-40 лет, рост 175-178 см.

Одежда: синий пиджак, синий свитер, темные джинсы, белая майка, темные кроссовки Vogue с тремя полосами по бокам.

Если вы располагаете какой-либо информацией об указанном мужчине, сообщите об этом по телефонам 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU