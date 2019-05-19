В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой пострадали три подростка

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-19T09:45:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя ВАЗа, который в ночь с на 17 на 18 марта столкнулся с двумя мотоциклами.

Напомним, что пьяный автомобилист выехал на встречную полосу и протаранил транспортные средства. В результате ДТП три подростка 2002 и 2003 годов рождения получили травмы и были госпитализированы.

Заметим, что обладатели мотоциклов не имели госномеров и необходимых регистрационных документов. В отношении водителя ВАЗа возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 264 УК РФ. Водитель задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU