2019-05-19T09:45:34+03:00
Общество

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой пострадали три подростка

Потерпевшие находятся в больнице
Альберт БОЙКОВ
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Авария произошла на "встречке" Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария произошла на "встречке" Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя ВАЗа, который в ночь с на 17 на 18 марта столкнулся с двумя мотоциклами.

Напомним, что пьяный автомобилист выехал на встречную полосу и протаранил транспортные средства. В результате ДТП три подростка 2002 и 2003 годов рождения получили травмы и были госпитализированы.

Заметим, что обладатели мотоциклов не имели госномеров и необходимых регистрационных документов. В отношении водителя ВАЗа возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 264 УК РФ. Водитель задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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