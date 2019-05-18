2019-05-18T23:35:05+03:00
Общество

В Тверской области на шесть суток арестовали водителя, который сжег свой автомобиль

Нарушитель попал под два административных дела
Альберт БОЙКОВ
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Водитель сжег свой автомобиль Фото:ГИБДД ОМВД России по Конаковскому районуВодитель сжег свой автомобиль Фото:ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району
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В Конаковском районе на шесть суток арестован 44-летний автомобилист, который сжег свой автомобиль.

Напомним, что 15 мая, на дороге Тверь-Рождественно-1-ое Мая-Ильинское произошло ДТП. Пьяный 44-летний обладатель «Оки» отъезжая от обочины не уступил дорогу «Renault Duster», который имел преимущество в движении. После этого водитель «Оки» поджег автомобиль и покинул место ДТП. В результате аварии пострадал водитель «Renault», который попал в больницу. Некоторое время спустя водитель «Оки» был задержан.

Как сообщает Отделение ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району, в отношении водителя отечественной легковушки были составлены административные материалы по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения и оставления места дорожно-транспортного происшествия.

Нарушитель арестован на шесть суток, по истечении которых будет принято решение о назначении наказании за управление в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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