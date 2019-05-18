2019-05-18T22:33:19+03:00
Общество

Губернатор Тверской области провел экскурсию в Музее Победы

Событие было приурочено к "Ночи Музеев"
Альберт БОЙКОВ
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Игорь Руденя провел экскурсию Фото: ПТОИгорь Руденя провел экскурсию Фото: ПТО
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В субботу, 18 мая, губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве провел экскурсию в Музее победы для детей школьников и посетителей культурного учреждения. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Глава области рассказал о подвиге солдат воевавших во время ВОВ на тверской земле, а также вкладе мирных жителей в победу.

- Задачей Ржевской битвы было оттянуть силы противника от наступления на Сталинград и от блокадного Ленинграда. Битва под Ржевом продолжалась 14 месяцев и по оценкам историков, стала самым кровопролитным сражением: здесь погибло более 1 миллиона красноармейцев, - сказал Игорь Руденя.

В частности участники экскурсии узнали о том, что к марту 1943, когда был освобожден город воинской славы, в живых осталось лишь 362 человека из 55 тысяч.

Ежегодно Ржев становится центром поискового движения. Правительство Тверской области сообщает, что здесь происходит Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», в котором принимают участие более 500 человек из регионов России, а также Казахстана, Белоруссии, стран Прибалтики. Начиная с этого года лагерь будет развернут рядом с будущим Ржевским мемориалом Советскому солдату, который откроется к 75-летию Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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