В Твери открылась выставка посвященная губернатору Афанасию Сомову
В Тверском императорском дворце начала работу выставка «Человек добрейшего сердца. Портрет Тверского губернатора А.Н. Сомова».
Эта выставка стала первой экспозиционной инициативой музейно-просветительского проекта «Первенствующее сословие: высшее общество Тверской губернии в парадном портрете рубежа XIX-XX веков», которая призвана познакомить посетителей галереи с видными общественными деятелями и представителями власти, которые внесли ощутимый вклад в развитие региона.
Афанасий Сомов был назначен на должность Тверского губернатора в 1868 году и оставался на этой должности до 1890 года. Также мужчина являлся почетным гражданином Твери, Ржева и Кашина. Портрет губернатора экспонируется в обновленном Гербовом зале.
ИСТОЧНИК KP.RU