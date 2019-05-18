2019-05-18T17:49:16+03:00
Звезды

В Твери открылась выставка посвященная губернатору Афанасию Сомову

Экспозиция будет функционировать до 23 июня
Альберт БОЙКОВ
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На картину можно посмотреть в Императорском дворце Фото: Тверская областная картинная галереяНа картину можно посмотреть в Императорском дворце Фото: Тверская областная картинная галерея
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В Тверском императорском дворце начала работу выставка «Человек добрейшего сердца. Портрет Тверского губернатора А.Н. Сомова».

Эта выставка стала первой экспозиционной инициативой музейно-просветительского проекта «Первенствующее сословие: высшее общество Тверской губернии в парадном портрете рубежа XIX-XX веков», которая призвана познакомить посетителей галереи с видными общественными деятелями и представителями власти, которые внесли ощутимый вклад в развитие региона.

Афанасий Сомов был назначен на должность Тверского губернатора в 1868 году и оставался на этой должности до 1890 года. Также мужчина являлся почетным гражданином Твери, Ржева и Кашина. Портрет губернатора экспонируется в обновленном Гербовом зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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