Спасатели не дали разгореться лесной подстилке в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-18T16:21:14+03:00

С огнем боролись семь человек и три единицы техники

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В пятницу, 17 мая, когда на часах было 16.35, дежурный МЧС получил сообщение о том, что в Бологовском участковом лесничестве горит лесная подстилка. С огнем боролись семь человек и три единицы техники, в том числе три человека и одна единица от МЧС. В 17.00 пожар удалось локализовать, а в 17.30 он был полностью ликвидирован.

Спасатели напоминают о том, что в лесу запрещается:

- пользоваться открытым огнем;

- бросать горящие спички, окурки;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU