Спасатели не дали разгореться лесной подстилке в Тверской области
В пятницу, 17 мая, когда на часах было 16.35, дежурный МЧС получил сообщение о том, что в Бологовском участковом лесничестве горит лесная подстилка. С огнем боролись семь человек и три единицы техники, в том числе три человека и одна единица от МЧС. В 17.00 пожар удалось локализовать, а в 17.30 он был полностью ликвидирован.
Спасатели напоминают о том, что в лесу запрещается:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU