Плодородным почвам Тверской области нанесен ущерб в 707 700 000 рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-18T15:20:22+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора Тверской области подвели итоги работы ведомства с января по апрель текущего года. В течение этого срока было вынесено 175 постановлений по делам об административных правонарушениях, а общая сумма взысканных штрафов составила 2 480 000 рублей.

Также было обследовано 37,5 тыс. га земель сельхозназначения, а нарушения обнаружены на площади свыше 5,1 тыс. га. Кроме того, в оборот было вовлечено 722 га сельхозплощадей и оформлен добровольный отказ от земель сельхозназначения площадью свыше 390 га.

Было зафиксировано и пять нарушения связанных со снятием и перемещением плодородного слоя почвы. Сумма причиненного вреда была оценена в сумму превышающую 707,7 млн рублей. Помимо этого удалось установить, что на 38 га земли были организованы незаконные свалки. Нанесенный ущерб оценен в 78 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU