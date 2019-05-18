2019-05-18T12:27:42+03:00
Происшествия

В Тверской области бабушка угнала у односельчанина мопед

66-летней женщине грозит пять лет тюрьмы
Альберт БОЙКОВ
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Пенсионерку ожидает судПенсионерку ожидает судФото: Анна КОЛПАКОВА
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К полицейским Западновинского района Тверской области с заявлением о пропаже мопеда обратился 57-летний житель поселка Жарки. Мужчина сообщил о том, что неизвестный похитил мопед, который он оставил возле магазина.

Прибывшие на место преступления полицейские побеседовали со свидетелями, собрали улики, а после задержали и подозреваемую. Оказалось, что мопед похитила 66-летняя односельчанка потерпевшего. В отделении полиции она призналась в преступлении. Полицейские вернули мопед владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если её вина будет доказана, пенсионерка может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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