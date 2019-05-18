Молодой житель Тверской области признался в краже дамской сумочки

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-18T11:38:58+03:00

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К полицейским Краснохолмского района Тверской области с заявлением о краже обратилась 38-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила о том, что неизвестный похитил её сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон. Ущерб она оценила в 20 тысяч рублей.

Во время разбирательств было установлено, что в день происшествия женщина отдыхала в кафе, где оставив сумку без присмотра, её и лишилась. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, после чего принялись искать злоумышленника. Спустя время был задержан и подозреваемый. Им оказался 20-летний безработный местный житель. В отделении полиции он дал признательные показания.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый вернул потерпевшей имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU