Фестиваль казачьей культуры пройдет в Тверской области
Интересно будет всем
В фестивале примут участие и казаки, и казачкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу, 18 мая, в Торжке Тверской области стартует III областной открытый фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу». В мероприятии будут принимать участие творческие коллективы, а также представители казачьих обществ.
Гости фестиваля смогут посетить интерактивные площадки и отведать полевой кухни. У собравшихся в частности будет возможность показать свои умения в фланкировке и рубке шашкой, а также изучить изделия народных мастеров. Мероприятие стартует в 11.30 в Торжокском Доме культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU