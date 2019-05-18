Фестиваль казачьей культуры пройдет в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-18T10:47:33+03:00

В фестивале примут участие и казаки, и казачки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В субботу, 18 мая, в Торжке Тверской области стартует III областной открытый фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу». В мероприятии будут принимать участие творческие коллективы, а также представители казачьих обществ.

Гости фестиваля смогут посетить интерактивные площадки и отведать полевой кухни. У собравшихся в частности будет возможность показать свои умения в фланкировке и рубке шашкой, а также изучить изделия народных мастеров. Мероприятие стартует в 11.30 в Торжокском Доме культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU