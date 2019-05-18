В Тверской области трое несовершеннолетних пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-18T10:31:29+03:00

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В ночь с 17 на 18 мая, в поселке Кесова Гора Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали трое несовершеннолетних.

Установлено, что 23-летний обладатель ВАЗа-2112 выехал на встречную полосу, где врезался в два мотоцикла. В результате ДТП в больницу попали три молодых человека 2003 и 2002 годов рождения. Позже выяснилось, что у обладателей мотоциклов не было госномеров и документов.

По сведениям УГИБДД по Тверской области, на водителя ВАЗа составлен протокол по статье 12.8.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

ИСТОЧНИК KP.RU