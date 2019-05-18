2019-05-18T09:40:19+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель насмерть сбил пешехода

Потерпевший скончался до приезда медиков
Альберт БОЙКОВ
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Медики лишь констатировали смерть потерпевшегоМедики лишь констатировали смерть потерпевшегоФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В субботу, 18 мая, на автомобильной дороге Городня-Редкино-Стариково, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошла авария с погибшим. Обладатель Kia Rio сбил мужчину, который неожиданно вышел на проезжую часть. Потерпевший был в темной одежде, и автомобилист не успел сориентироваться, чтобы уйти от столкновения. В результате водитель сбил потерпевшего, который от полученных травм скончался на месте аварии. В настоящее время устанавливается личность погибшего. В региональном ГИБДД уточняют, что водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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