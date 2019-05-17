Спортсменка из Твери Наталья Непряева переезжает жить и работать в Архангельскую область

СЕГОДНЯ 20:48 2019-05-17T20:48:27+03:00

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Член сборной команды России по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 Наталья Непряева переезжает жить и работать в Архангельскую область. Такое решение спортсменка приняла вместе с другими звёздами российской сборной.

Напомним, сейчас Наталья Непряева выступает за Московскую и Тверскую области, но 31 мая контракт с регионами у нее заканчивается.

Новое соглашение, которое было подписано совместно с генеральным директором ведущего лесопромышленного холдинга России «УЛК» Владимиром Буториным, вступит в силу с 1 июня. И до 31 декабря 2023 года Наталья Непряева будет представлять Поморье на чемпионатах страны и всероссийских стартах, сообщает Sport.24.

Сама Наталья довольна новым витком в своей карьере и рада присоединиться к сборной Архангельской области.

- Тверская область – это мой родной регион, и я буду сохранять с ним самые лучшие отношения. Там с пониманием отнеслись к тому, что теперь я буду выступать за Архангельскую область. Никакого конфликта по этому поводу не возникло, ведь мы все – одна большая страна, и наша общая задача – достойно защищать честь России на мировом уровне, - цитирует Наталью Непряеву агентство по спорту Архангельской области.

ИСТОЧНИК KP.RU