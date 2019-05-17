В Твери объявлен конкурс на поиск подрядчика для ремонта Бурашевского путепровода

СЕГОДНЯ 20:19 2019-05-17T20:19:10+03:00

На время ремонта движение по Бурашевскому шоссе будет закрыто Фото: Влад КОМЯКОВ

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Конкурсные процедуры по поиску подрядчика на капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе стартовали 16 мая.

Согласно закупочной документации, начальная максимальная цена контракта составляет 211,9 млн рублей.

Итоги конкурса подведут 17 июня, к концу месяца будет заключен контракт, и подрядчик сможет приступить к работам. Завершить ремонт планируется до 31 мая 2020 года. До конца 2019 года подрядчику предстоит выполнить все подготовительные работы, демонтировать подлежащие разборке элементы и конструкции путепровода, отремонтировать устои и промежуточные опоры.

Также в этом году начнутся работы по ремонту пролётного строения и мостового полотна.

На время проведения основных работ по капитальному ремонту путепровода движение всех видов транспорта и пешеходов по нему будет полностью закрыто, сообщает пресс-служба администрации Твери. Точные даты и сроки перекрытий пока не установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU