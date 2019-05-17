На Московском шоссе в Твери легковушка столкнулась с мотоциклом
Два человека пострадали
В аварии с мотоциклом пострадали два человека Фото: УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла вечером, 17 мая.
Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, водитель автомобиля Hyundai, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который ехал по встречной полосе, и столкнулся с ним.
В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла и его пассажир. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU