На Московском шоссе в Твери легковушка столкнулась с мотоциклом

СЕГОДНЯ 19:52 2019-05-17T19:52:28+03:00

В аварии с мотоциклом пострадали два человека Фото: УГИБДД по Тверской области

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Авария произошла вечером, 17 мая.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, водитель автомобиля Hyundai, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который ехал по встречной полосе, и столкнулся с ним.

В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла и его пассажир. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU