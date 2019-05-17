2019-05-17T18:37:56+03:00
Общество

Трехдневный «Контроль трезвости» начинается в Тверской области

Нарушители дорожных правил рискуют расстаться с правами и даже оказаться за решеткой
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Профилактическое мероприятие продлится три дняПрофилактическое мероприятие продлится три дняФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В пятницу 17 мая, региональное управление ГИБДД запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости". Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 19 мая включительно.

Водителей, которые нарушат правила дорожного движения, ожидает серьезное наказание. Особенно это касается тех, кто сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа. Однако за повторное правонарушение водитель под "мухой" может на два года отправиться в колонии и расстаться с правами уже на три года.

Автоинспекторам можно помочь в их нелегкой работе. Сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения транспортного средства,за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери объявлен конкурс на поиск подрядчика для ремонта Бурашевского путепровода
Аэродром Мигалово приглашает жителей и гостей Твери на День открытых дверей
На Московском шоссе в Твери легковушка столкнулась с мотоциклом
Тверская неделя моды завершится в Твери праздником для зрителей
В Тверской области с алиментщиков хотят взыскать 144 тысячи рублей долгов
Региональные соревнования школьных санитарных постов прошли в Твери
Эксперты одобрили проект новой детской областной больницы в Твери
В поддержку Свято-Успенского Желтикого монастыря в Твери пройдет концерт духовной музыки
Горячая линия по вопросам качества детского отдыха и детских товаров начинает работу в Тверской области
Спасатели предупреждают жителей Тверской области о заморозках
В Твери подвели итоги регионального этапа конкурса "Преподаватель года"
Четверо жителей Тверской области ограбили дачу пенсионерки
На улицах Твери нелегально торговали фруктами, молоком и трикотажем
В Твери заложили фундамент детских садов в Заволжье и в «Южном»
Жители Твери выйдут на общегородской субботник
Тверская область присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса»
На Медновском водозаборе в Твери повредили колодец
Тверские полицейские изъяли 6 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Женщина пострадала в аварии с маршруткой в Твери
Водитель ВАЗа не уступил дорогу и спровоцировал тройное ДТП в Тверской области
В Тверской области на трассе М-10 пожилой водитель протаранил BMW X4
Летом в Тверской области будут работать более 600 детских лагерей