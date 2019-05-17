Трехдневный «Контроль трезвости» начинается в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-17T18:37:56+03:00

Нарушители дорожных правил рискуют расстаться с правами и даже оказаться за решеткой

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В пятницу 17 мая, региональное управление ГИБДД запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости". Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 19 мая включительно.

Водителей, которые нарушат правила дорожного движения, ожидает серьезное наказание. Особенно это касается тех, кто сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа. Однако за повторное правонарушение водитель под "мухой" может на два года отправиться в колонии и расстаться с правами уже на три года.

Автоинспекторам можно помочь в их нелегкой работе. Сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения транспортного средства,за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU