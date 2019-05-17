Тверская неделя моды завершится в Твери праздником для зрителей

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-17T17:28:27+03:00

Каждый день удивлял гостей Недели моды по-разному Фото: Ирина ТАРАСОВА

Изменить размер текста: A A

17 мая в Твери пройдет заключительный день "Tver Fashion Week весна-лето 2019".

Третий день Тверской недели моды станет самым ярким по эмоциям и содержанию.

Зрителей ожидают модные показы коллекции меховых изделий, модных аксессуаров, женской одежды, а также розыгрыши подарков от партнеров Недели моды.

Не обойдется и без сюрпризов. Например, в программе значится мастер-класс от салона красоты.

Сбор гостей в 18.00. Начало в 19.00.

Ресторан «Penates» летняя веранда

Тверской проспект, 2

Новые коллекции от тверских и столичных модельеров представляли тверские моделиФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU