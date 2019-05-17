Тверская неделя моды завершится в Твери праздником для зрителей
Начало в 19.00
Каждый день удивлял гостей Недели моды по-разномуФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:
17 мая в Твери пройдет заключительный день "Tver Fashion Week весна-лето 2019".
Третий день Тверской недели моды станет самым ярким по эмоциям и содержанию.
Зрителей ожидают модные показы коллекции меховых изделий, модных аксессуаров, женской одежды, а также розыгрыши подарков от партнеров Недели моды.
Не обойдется и без сюрпризов. Например, в программе значится мастер-класс от салона красоты.
Сбор гостей в 18.00. Начало в 19.00.
Ресторан «Penates» летняя веранда
Тверской проспект, 2
Новые коллекции от тверских и столичных модельеров представляли тверские моделиФото: Ирина ТАРАСОВА
Фото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU