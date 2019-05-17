2019-05-17T17:08:35+03:00
Общество

В Тверской области с алиментщиков хотят взыскать 144 тысячи рублей долгов

10 человек задолжали деньги своим детям
Альберт БОЙКОВ
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Родители не давали денег на содержание своих детей Фото: REUTERSРодители не давали денег на содержание своих детей Фото: REUTERS
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Во время проверки исполнительных производств возбужденных Рамешковским районным отделом судебных приставов было установлено, что у отдельных лиц имеются задолженности по алиментам. Согласно закону, наличие такой задолженности предусматривает уплату должником неустойки в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Прокуратура Тверской области сообщает о том, что в интересах детей было направлено 10 исковых заявлений о взыскании с лиц средств, которые они задолжали по алиментам. Сумма неустойки составила 144 тысячи рублей. В ближайшее время заявления будут направлены на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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