Региональные соревнования школьных санитарных постов прошли в Твери
На региональный уровень вышли 32 команды из 30 муниципальных образований Тверской области - сообщает региональное министерство образования.
16 маяв Тверском медицинском колледже собрались победители муниципальных этапов соревнований школьных санпостов, чтобы побороться за звание лучшего в регионе.
В каждую команду входили четыре школьника 6-8 классов. Ребятам предстояло продемонстрировать свои знания по оказанию первой медицинской помощи, уходу за больными дома, истории Красного Креста и так далее. Команды должны были показать, как оснащён их санпост и рассказать, что и для чего может пригодиться. Профессиональное жюри также оценивало санитарные «газеты» и сувениры.
По итогам соревнований первое место заняла команда тверской средней школы №17, 2 место –у Жарковской средней школы №1 и 3 место – у средней общеобразовательной школы Торопецкого района №1.
Победителей наградили дипломами, грамотами и ценными призами. Награждены были и медицинские работники, готовившие санпосты.
ИСТОЧНИК KP.RU