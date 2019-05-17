2019-05-17T16:14:37+03:00
Общество

Региональные соревнования школьных санитарных постов прошли в Твери

Победителей наградили дипломами, грамотами и ценными призами
Виктория ТУШКОВА
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Соревнования школьных санпостов в Твери. Фото: министерство образования Тверской областиСоревнования школьных санпостов в Твери. Фото: министерство образования Тверской области
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На региональный уровень вышли 32 команды из 30 муниципальных образований Тверской области - сообщает региональное министерство образования.

16 маяв Тверском медицинском колледже собрались победители муниципальных этапов соревнований школьных санпостов, чтобы побороться за звание лучшего в регионе.

В каждую команду входили четыре школьника 6-8 классов. Ребятам предстояло продемонстрировать свои знания по оказанию первой медицинской помощи, уходу за больными дома, истории Красного Креста и так далее. Команды должны были показать, как оснащён их санпост и рассказать, что и для чего может пригодиться. Профессиональное жюри также оценивало санитарные «газеты» и сувениры.

По итогам соревнований первое место заняла команда тверской средней школы №17, 2 место –у Жарковской средней школы №1 и 3 место – у средней общеобразовательной школы Торопецкого района №1.

Победителей наградили дипломами, грамотами и ценными призами. Награждены были и медицинские работники, готовившие санпосты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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