Эксперты одобрили проект новой детской областной больницы в Твери

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-17T16:12:21+03:00

Новая больница будет рассчитана на 13,5 тысяч посещений в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объект начнут строить в 2019-м году

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Детскую больницу построят рядом с перинатальным центром. Проект ДОКБ создавали лучшие проектировщики России, учитывая мнение врачей и практику строительства детских учреждений в Москве.

Для удобства логистики персонала детская больница будет соединена переходом с областным перинатальным центром.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Больницу построят на деньги из федерального бюджета – регион получит субсидию на 2 млрд. рублей. Также планируется выделить финансирование из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU