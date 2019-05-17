2019-05-17T16:12:21+03:00
Общество

Эксперты одобрили проект новой детской областной больницы в Твери

Объект начнут строить в 2019-м году
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Новая больница будет рассчитана на 13,5 тысяч посещений в годНовая больница будет рассчитана на 13,5 тысяч посещений в годФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Детскую больницу построят рядом с перинатальным центром. Проект ДОКБ создавали лучшие проектировщики России, учитывая мнение врачей и практику строительства детских учреждений в Москве.

Для удобства логистики персонала детская больница будет соединена переходом с областным перинатальным центром.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Больницу построят на деньги из федерального бюджета – регион получит субсидию на 2 млрд. рублей. Также планируется выделить финансирование из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Региональные соревнования школьных санитарных постов прошли в Твери
В поддержку Свято-Успенского Желтикого монастыря в Твери пройдет концерт духовной музыки
Горячая линия по вопросам качества детского отдыха и детских товаров начинает работу в Тверской области
Спасатели предупреждают жителей Тверской области о заморозках
В Твери подвели итоги регионального этапа конкурса "Преподаватель года"
Четверо жителей Тверской области ограбили дачу пенсионерки
На улицах Твери нелегально торговали фруктами, молоком и трикотажем
В Твери заложили фундамент детских садов в Заволжье и в «Южном»
Жители Твери выйдут на общегородской субботник
Тверская область присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса»
На Медновском водозаборе в Твери повредили колодец
Тверские полицейские изъяли 6 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Женщина пострадала в аварии с маршруткой в Твери
Водитель ВАЗа не уступил дорогу и спровоцировал тройное ДТП в Тверской области
В Тверской области на трассе М-10 пожилой водитель протаранил BMW X4
Летом в Тверской области будут работать более 600 детских лагерей