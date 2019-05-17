Эксперты одобрили проект новой детской областной больницы в Твери
Детскую больницу построят рядом с перинатальным центром. Проект ДОКБ создавали лучшие проектировщики России, учитывая мнение врачей и практику строительства детских учреждений в Москве.
Для удобства логистики персонала детская больница будет соединена переходом с областным перинатальным центром.
Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Больницу построят на деньги из федерального бюджета – регион получит субсидию на 2 млрд. рублей. Также планируется выделить финансирование из регионального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU