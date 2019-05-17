2019-05-17T16:03:41+03:00
Звезды

В поддержку Свято-Успенского Желтикого монастыря в Твери пройдет концерт духовной музыки

Начало мероприятия в 15.00
Ирина ТАРАСОВА
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Мероприятие пройдет по благословению митрополита Тверского и Кашинского СаввыМероприятие пройдет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы
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26 мая в Твери по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы состоится Православный концерт хоровой духовной и патриотической музыки.

Мероприятие пройдет в поддержку Свято-Успенского Желтикого монастыря.

Участниками концерта станут: Детская школа хорового пения и Хор духовенства Тверской митрополии.

Тверь, ул. Советская, 10.

Вход со двора, 2 этаж епархиального управления

Начало в 15.00.

Тел. для справок: 8-910-843-17-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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