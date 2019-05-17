В поддержку Свято-Успенского Желтикого монастыря в Твери пройдет концерт духовной музыки
Начало мероприятия в 15.00
Мероприятие пройдет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы
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26 мая в Твери по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы состоится Православный концерт хоровой духовной и патриотической музыки.
Мероприятие пройдет в поддержку Свято-Успенского Желтикого монастыря.
Участниками концерта станут: Детская школа хорового пения и Хор духовенства Тверской митрополии.
Тверь, ул. Советская, 10.
Вход со двора, 2 этаж епархиального управления
Начало в 15.00.
Тел. для справок: 8-910-843-17-11.
ИСТОЧНИК KP.RU