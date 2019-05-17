Горячая линия по вопросам качества детского отдыха и детских товаров начинает работу в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-17T15:57:12+03:00

Телефон будет доступен по будням в рабочее время Фото: Ольга Крыльцова

Специалисты будут консультировать всех желающих на протяжении двух недель

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С 20 мая по 3 июня региональным управлением Роспотребнадзора будет организована горячая линия для тематического консультирования по вопросам качества и безопасности детского летнего отдыха и детских товаров.

Телефон 8 (4822) 32-35-98 будет работать по будням с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Кроме того круглосуточно на вопросы будут отвечать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43(звонок бесплатный).

Консультацию можно будет получить по темам:

- качество и безопасности одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания;

- действующие нормативные гигиенические требования к этой категории товаров;

- услуги детского отдыха, рекомендации специалистов по выбору оздоровительного учреждения и сборам ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU