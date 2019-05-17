2019-05-17T15:48:46+03:00
Общество

Спасатели предупреждают жителей Тверской области о заморозках

В ночные часы заметно похолодает
Ольга ТРОФИМОВА
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Погода в Твери установилась совсем не весенняя, но и лето еще не наступилоПогода в Твери установилась совсем не весенняя, но и лето еще не наступилоФото: Ольга ТРОФИМОВА
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ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей Верхневолжья о неблагоприятных метеорологических условиях.

В частности, в ночные и утренние часы, 18-20 мая, в отдельных районах Тверской области ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится до отметки 0...-1 градусов.

При этом в дневные часы будет достаточно тепло, до +20…23 градусов.

Так что самое время дачникам позаботиться о своей рассаде и не торопиться с посадками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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