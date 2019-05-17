Четверо жителей Тверской области ограбили дачу пенсионерки

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-17T15:31:27+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Лихославльскому району обратилась 69-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что неизвестные разобрали пристройку к дачному дому в Лихославльском районе, проникли в жилое помещение и похитили бытовую технику и предметы интерьера.

Ущерб составил 10 000 рублей.

После осмотра места происшествия и установления всех подробностей случившегося, сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже. Ими оказались неработающие жители Тверской области: две женщины 33 и 37 лет, одна из которых уже привлекалась к уголовной ответственности, и двое 25-летних мужчин.

Злоумышленники во всем признались. За совершение кражи им грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU