2019-05-17T14:58:32+03:00
Общество

В Твери заложили фундамент детских садов в Заволжье и в «Южном»

На строительство потратят почти 300 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Новые детские сады смогут вместить 250 детейНовые детские сады смогут вместить 250 детейФото: Мария ЛЕНЦ
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Строительство нового детского сада на Октябрьском проспекте, который так ждут жители «Южного», идет полным ходом. На площадке уже закладывают фундамент из железобетонных блоков. За основу взят типовой проект, уже реализованный в других городах.

Детский сад рассчитан на 100 мест. На его строительство потратят около 120 млн. рублей.

Второй объект - дошкольное учреждение на улице Планерной в Заволжском районе будет рассчитано на 150 детей. На его строительство потребуется более 160 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, еще два дошкольных учреждения, примерно 190 мест каждое, планируется построить в Московском и Пролетарском районах к 2021-му году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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