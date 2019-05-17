В Твери заложили фундамент детских садов в Заволжье и в «Южном»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-17T14:58:32+03:00

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Строительство нового детского сада на Октябрьском проспекте, который так ждут жители «Южного», идет полным ходом. На площадке уже закладывают фундамент из железобетонных блоков. За основу взят типовой проект, уже реализованный в других городах.

Детский сад рассчитан на 100 мест. На его строительство потратят около 120 млн. рублей.

Второй объект - дошкольное учреждение на улице Планерной в Заволжском районе будет рассчитано на 150 детей. На его строительство потребуется более 160 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, еще два дошкольных учреждения, примерно 190 мест каждое, планируется построить в Московском и Пролетарском районах к 2021-му году.

ИСТОЧНИК KP.RU