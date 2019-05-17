Жители Твери выйдут на общегородской субботник
Генеральная уборка будет организована в трех районах города.
В центральном районе собравшиеся приведут в порядок набережную Волги возле пескобазы и земли вдоль улицы 1-й Головинский вал, береговую линию Тьмаки, ландшафтный парк «Тьмака» и земли городского запаса на проспекте Чайковского, а также участки на ул. 1-я Садовой, Фадеева, Ипподромной, Попова.
В Пролетарском районе мусор соберут на дороге к картодрому в Первомайской роще и на ул. Тимирязевской.
В Московском районе убираться будут на проспекте Победы у дома №57, на выходе к Волге на Московском шоссе и в парке Воксал.
Напомним, что после прошлого общегородского субботника с тверских улиц вывезли более 1000 кубометров мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU