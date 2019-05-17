Жители Твери выйдут на общегородской субботник

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-17T14:42:18+03:00

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Генеральная уборка будет организована в трех районах города.

В центральном районе собравшиеся приведут в порядок набережную Волги возле пескобазы и земли вдоль улицы 1-й Головинский вал, береговую линию Тьмаки, ландшафтный парк «Тьмака» и земли городского запаса на проспекте Чайковского, а также участки на ул. 1-я Садовой, Фадеева, Ипподромной, Попова.

В Пролетарском районе мусор соберут на дороге к картодрому в Первомайской роще и на ул. Тимирязевской.

В Московском районе убираться будут на проспекте Победы у дома №57, на выходе к Волге на Московском шоссе и в парке Воксал.

Напомним, что после прошлого общегородского субботника с тверских улиц вывезли более 1000 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU