Тверская область присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса»
В рамках мероприятия в регионе высадят 450 тыс. молодых деревьев
В Тверской области высадят молодые деревья Фото: пресс-служба администрации Твери
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Верхневолжье будет участвовать в акции девятый раз. Мероприятия по озеленению пройдут во всех муниципальных образованиях. Всего на 53-х площадках всадят более 450 тыс. молодых деревьев.
Зелеными насаждениями благоустроят парки и скверы, создадут памятные аллеи.
В акции примут участие более 1500 человек: школьники, студенты, представители общественных организаций, сотрудники сферы лесного хозяйства.
А 18 мая, рядом с посёлком Заволжский, будет высажено 30,9 тыс. сеянцев сосны.
ИСТОЧНИК KP.RU