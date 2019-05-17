Тверская область присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-17T13:28:19+03:00

В рамках мероприятия в регионе высадят 450 тыс. молодых деревьев

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Верхневолжье будет участвовать в акции девятый раз. Мероприятия по озеленению пройдут во всех муниципальных образованиях. Всего на 53-х площадках всадят более 450 тыс. молодых деревьев.

Зелеными насаждениями благоустроят парки и скверы, создадут памятные аллеи.

В акции примут участие более 1500 человек: школьники, студенты, представители общественных организаций, сотрудники сферы лесного хозяйства.

А 18 мая, рядом с посёлком Заволжский, будет высажено 30,9 тыс. сеянцев сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU