2019-05-17T13:28:19+03:00
Общество

Тверская область присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса»

В рамках мероприятия в регионе высадят 450 тыс. молодых деревьев
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области высадят молодые деревья Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Тверской области высадят молодые деревья Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Верхневолжье будет участвовать в акции девятый раз. Мероприятия по озеленению пройдут во всех муниципальных образованиях. Всего на 53-х площадках всадят более 450 тыс. молодых деревьев.

Зелеными насаждениями благоустроят парки и скверы, создадут памятные аллеи.

В акции примут участие более 1500 человек: школьники, студенты, представители общественных организаций, сотрудники сферы лесного хозяйства.

А 18 мая, рядом с посёлком Заволжский, будет высажено 30,9 тыс. сеянцев сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Региональные соревнования школьных санитарных постов прошли в Твери
Эксперты одобрили проект новой детской областной больницы в Твери
В поддержку Свято-Успенского Желтикого монастыря в Твери пройдет концерт духовной музыки
Горячая линия по вопросам качества детского отдыха и детских товаров начинает работу в Тверской области
Спасатели предупреждают жителей Тверской области о заморозках
В Твери подвели итоги регионального этапа конкурса "Преподаватель года"
Четверо жителей Тверской области ограбили дачу пенсионерки
На улицах Твери нелегально торговали фруктами, молоком и трикотажем
В Твери заложили фундамент детских садов в Заволжье и в «Южном»
Жители Твери выйдут на общегородской субботник
На Медновском водозаборе в Твери повредили колодец
Тверские полицейские изъяли 6 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Женщина пострадала в аварии с маршруткой в Твери
Водитель ВАЗа не уступил дорогу и спровоцировал тройное ДТП в Тверской области
В Тверской области на трассе М-10 пожилой водитель протаранил BMW X4
Летом в Тверской области будут работать более 600 детских лагерей