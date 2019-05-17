2019-05-17T13:06:26+03:00
Происшествия

На Медновском водозаборе в Твери повредили колодец

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
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Водозабор работает в штатном режимеВодозабор работает в штатном режимеФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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ЧП на Медновском водозаборе в Твери произошло в ночь на 17 мая. Как сообщили «Комсомолке» в УМВД России по Тверской области, некие злоумышленники проникли на водозабор и серьезно повредили колодец.

По версии полицейских, испортить колодец могли искатели цветного металла, а также обычные хулиганы. Но есть и другие версии произошедшего.

В настоящее время водозабор работает в штатном режиме, угрозы загрязнения питьевой воды нет.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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