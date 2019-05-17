На Медновском водозаборе в Твери повредили колодец
Проводится проверка
Водозабор работает в штатном режимеФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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ЧП на Медновском водозаборе в Твери произошло в ночь на 17 мая. Как сообщили «Комсомолке» в УМВД России по Тверской области, некие злоумышленники проникли на водозабор и серьезно повредили колодец.
По версии полицейских, испортить колодец могли искатели цветного металла, а также обычные хулиганы. Но есть и другие версии произошедшего.
В настоящее время водозабор работает в штатном режиме, угрозы загрязнения питьевой воды нет.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU