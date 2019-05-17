Женщина пострадала в аварии с маршруткой в Твери
ДТП произошло в Пролетарском районе
В аварии с маршруткой пострадала жительница ТвериФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария случилась утром, 16 мая, на проезде Дарвина в Твери. 30-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ 320412» (маршрутное такси № 33К), не выбрал безопасную дистанцию и врезался в иномарку «Инфинити FX 35».
В результате удара 56-летняя пассажирка маршрутки упала и получила травмы, сообщили в областной Госавтоиспекции.
Женщину доставили в отделение скорой помощи и после оказания медицинской помощи отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU