Женщина пострадала в аварии с маршруткой в Твери

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-17T11:16:09+03:00

В аварии с маршруткой пострадала жительница Твери Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авария случилась утром, 16 мая, на проезде Дарвина в Твери. 30-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ 320412» (маршрутное такси № 33К), не выбрал безопасную дистанцию и врезался в иномарку «Инфинити FX 35».

В результате удара 56-летняя пассажирка маршрутки упала и получила травмы, сообщили в областной Госавтоиспекции.

Женщину доставили в отделение скорой помощи и после оказания медицинской помощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU