2019-05-17T11:01:21+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗа не уступил дорогу и спровоцировал тройное ДТП в Тверской области

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области водитель ВАЗа устроил тройное ДТПВ Тверской области водитель ВАЗа устроил тройное ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла в Вышнем Волочке утром, 16 мая. 54-летний водитель автомобиля ВАЗ2115, выезжая с Бейшлотской набережной и на перекрестке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ21074.

От удара «семерка», под управлением 65-летнего водителя, выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Опель Астра».

В результате ДТП пострадал 35-летний водитель «Опеля». Мужчина был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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