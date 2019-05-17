Водитель ВАЗа не уступил дорогу и спровоцировал тройное ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-17T11:01:21+03:00

Один человек пострадал

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Авария произошла в Вышнем Волочке утром, 16 мая. 54-летний водитель автомобиля ВАЗ2115, выезжая с Бейшлотской набережной и на перекрестке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ21074.

От удара «семерка», под управлением 65-летнего водителя, выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Опель Астра».

В результате ДТП пострадал 35-летний водитель «Опеля». Мужчина был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU