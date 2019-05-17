Водитель ВАЗа не уступил дорогу и спровоцировал тройное ДТП в Тверской области
Один человек пострадал
В Тверской области водитель ВАЗа устроил тройное ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла в Вышнем Волочке утром, 16 мая. 54-летний водитель автомобиля ВАЗ2115, выезжая с Бейшлотской набережной и на перекрестке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ21074.
От удара «семерка», под управлением 65-летнего водителя, выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Опель Астра».
В результате ДТП пострадал 35-летний водитель «Опеля». Мужчина был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU