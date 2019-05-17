2019-05-17T10:56:25+03:00
Происшествия

В Тверской области на трассе М-10 пожилой водитель протаранил BMW X4

Виновник столкновения получил легкие травмы
Альберт БОЙКОВ
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Дорогостоящей иномарке предстоит серьезный ремонт Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиДорогостоящей иномарке предстоит серьезный ремонт Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 16 мая, на 299 км трассы М-10, проходящей через Вышний Волочек Тверской области, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было 19.36.

Установлено, что 64-летний водитель Reno Logan двигаясь на запрещающий сигнал светофора врезался в BMW X4, водитель которого двигался по Казанскому проспекту.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Reno самостоятельно обратился за помощью к медикам. Мужчине оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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