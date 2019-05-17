Водитель иномарки погиб при столкновении с тягачом в Тверской области
ДТП произошло на автодороге Молдино-Михайлово
Водитель иномарки погиб на месте аварии Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась около полудня, 16 мая, на 2-м км автодороги Молдино-Михайлово Удомельского городского округа Тверской области.
36-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», пристегнутый ремнем безопасности, ехал со стороны д. Михайлово в направлении д. Молдино, не справился с управлением и врезался во встречный тягач МАЗ-МАН642368 и далее в полуприцеп.
В результате ДТП водитель иномарки, который был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте. 60-летний водитель тягача не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU