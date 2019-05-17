2019-05-17T10:22:30+03:00
Происшествия

Водитель иномарки погиб при столкновении с тягачом в Тверской области

ДТП произошло на автодороге Молдино-Михайлово
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Водитель иномарки погиб на месте аварии Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиВодитель иномарки погиб на месте аварии Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария случилась около полудня, 16 мая, на 2-м км автодороги Молдино-Михайлово Удомельского городского округа Тверской области.

36-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», пристегнутый ремнем безопасности, ехал со стороны д. Михайлово в направлении д. Молдино, не справился с управлением и врезался во встречный тягач МАЗ-МАН642368 и далее в полуприцеп.

В результате ДТП водитель иномарки, который был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте. 60-летний водитель тягача не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверские полицейские изъяли 6 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Женщина пострадала в аварии с маршруткой в Твери
Водитель ВАЗа не уступил дорогу и спровоцировал тройное ДТП в Тверской области
В Тверской области на трассе М-10 пожилой водитель протаранил BMW X4
Летом в Тверской области будут работать более 600 детских лагерей
В Тверской области за убийство двух лосей мужчина получил условный срок
Весьегонский район Тверской области стал муниципальным округом
За махинации с квартирой инспектор МВД из Тверской области заплатит штраф
В центре Твери женщина оказалась под колесами легковушки
Велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери
В Твери продолжаются работы по благоустройству
Сельским пенсионерам в Тверской области добавили 1333 рубля к пенсии
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине