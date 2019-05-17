В Тверской области за убийство двух лосей мужчина получил условный срок

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-17T09:57:30+03:00

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В суде рассмотрено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Московской области, который в результате незаконной охоты убил двух лосей и, тем самым, причинил ущерб государству на сумму 640 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Прокуратуры Тверской области, экологический вред, причиненный преступлением, виновным лицом погашен в полном объеме, огнестрельное оружие изъято в ходе предварительного расследования.

По решению Кашинского районного суда подсудимый признан виновным по п. «а» ч.1 ст. 258 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением любительской и спортивной охоты на 2 года, оружие конфисковано судом в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU