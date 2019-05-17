2019-05-17T09:06:42+03:00
Политика

Весьегонский район Тверской области стал муниципальным округом

Такое решение приняли областные парламентарии
Ольга ТРОФИМОВА
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Областные парламентарии приняли закон в двух чтениях Фото: Законодательное Собрание Тверской областиОбластные парламентарии приняли закон в двух чтениях Фото: Законодательное Собрание Тверской области
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На внеочередном заседании Законодательного собрания Тверской области депутаты приняли в двух чтениях региональный закон «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский район».

Новая административно-территориальная единица – «Весьегонский муниципальный округ» образовалась после объединения города Весьегонска, Ёгонского сельского поселения, Ивановского сельского поселения, Кесемского сельского поселения, Любегощинского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Чамеровского сельского поселения.

Разработчики уверены, что объединение поселений в одну административную единицу поможет оптимизировать работу органов местного самоуправления, повысить эффективность управления за счет сокращения количества чиновников и затрат на содержание администрации. Сэкономленные средства, а это порядка 30%, направить на решение социально значимых вопросов данной территории.

Отметим, что Весьегонский муниципальный округ – первая административно-территориальная единица, имеющая такой статус. До этого момента в регионе существовали только городские округа - Удомельский, Осташковский, Нелидовский, Кашинский и Вышневолоцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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