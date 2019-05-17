За махинации с квартирой инспектор МВД из Тверской области заплатит штраф

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-17T08:31:30+03:00

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В Осташковском районе за мошенничество осудили двух местных жительниц. Женщины, воспользовавшись служебным положением, оформили на себя и продали квартиру умершего мужчины.

В ходе дела было установлено, что одна из подсудимых, занимающая должность миграционного инспектора местной полиции, с помощью знакомой паспортистки прописалась в квартире покойного.

В качестве «гражданской жены» женщина переоформила на себя договор социального найма с администрацией города, после чего приватизировала квартиру на себя и продала. Деньги женщины разделили пополам.

На суде обвиняемые во всем признались и частично возместили ущерб.

С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих, суд назначил женщинам наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей каждой, а также удовлетворил гражданский иск Администрации Осташковского городского округа, взыскав с солидарно в пользу потерпевшей стороны 107 тыс. рублей за имущественный ущерб, сообщает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU