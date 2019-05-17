В центре Твери женщина оказалась под колесами легковушки

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-17T08:14:08+03:00

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ДТП произошло вечером, 16 мая, на бульваре Радищева в центре Твери.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, 63-леняя женщина переходила дорогу, когда на нее наехала иномарка «Фольксваген Гольф». 26-летний водитель уточнил, что отвлекся от управления автомобилем и не заметил женщину.

Пострадавшая получила травмы. Ее жизни угрозы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU