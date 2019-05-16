2019-05-16T22:06:25+03:00
Общество

В Твери продолжаются работы по благоустройству

Работники МУПов высаживают цветы, косят траву и наносят разметку
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери высаживают цветы и косят газоныВ Твери высаживают цветы и косят газоныФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

С 14 мая в Твери начался покос травы вдоль городских магистралей. За два дня – 14 и 15 мая – силами МУП «ЖЭК» в порядок приведено более 70 тысяч кв. м газонов вдоль тверских улиц.

Работы проводились на 15 объектах. В частности, на Московском шоссе, улицах Горького и Салтыкова-Щедрина, бульваре Ногина и проспекте Калинина. Траву косят ежедневно, в хорошую погоду.

Кроме того, продолжается работы по нанесению дорожной разметки.

В видовых местах города – городских парках, скверах и зонах отдыха МБУ «Зеленстрой» активно занимается благоустройством. Учреждение приступило к работам с 6 мая. На сегодняшний день благоустроено около 80 тысяч кв. м газонов на площади Победы, Ленина, Пушкина, Театральной и других, а также в скверах Крылова, Казакова и памяти Чернобыльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери
Сельским пенсионерам в Тверской области добавили 1333 рубля к пенсии
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине