В Твери продолжаются работы по благоустройству

16 Май 22:06 2019-05-16T22:06:25+03:00

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С 14 мая в Твери начался покос травы вдоль городских магистралей. За два дня – 14 и 15 мая – силами МУП «ЖЭК» в порядок приведено более 70 тысяч кв. м газонов вдоль тверских улиц.

Работы проводились на 15 объектах. В частности, на Московском шоссе, улицах Горького и Салтыкова-Щедрина, бульваре Ногина и проспекте Калинина. Траву косят ежедневно, в хорошую погоду.

Кроме того, продолжается работы по нанесению дорожной разметки.

В видовых местах города – городских парках, скверах и зонах отдыха МБУ «Зеленстрой» активно занимается благоустройством. Учреждение приступило к работам с 6 мая. На сегодняшний день благоустроено около 80 тысяч кв. м газонов на площади Победы, Ленина, Пушкина, Театральной и других, а также в скверах Крылова, Казакова и памяти Чернобыльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU