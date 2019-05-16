Сельским пенсионерам в Тверской области добавили 1333 рубля к пенсии

16 Май 21:25 2019-05-16T21:25:16+03:00

Выплата положена пенсионерам, проработавшим 30 лет в сельском хозяйстве и живущим в сельской местности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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С 2019 года неработающим пенсионерам, проработавшим 30 лет в сельском хозяйстве и живущим в сельской местности на 25% повышена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности - сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

При подсчёте стажа, дающего сельским пенсионерам право по повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях.

Размер прибавки составит 1333 рубля 55 копеек. Пенсионерам следует представить документы для перерасчёта, если такие есть. Пенсии пересчитают с 1 января 2019 года, если документы будут представлены до 31 декабря 2019 года. В случае представления документов после этой даты перерасчёт пенсии будет в установленные сроки – с первого числа месяца следующего за месяцем подачи заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU