2019-05-16T20:39:31+03:00
Звезды

В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина

Начало в 17.00.
Ирина ТАРАСОВА
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Не боитесь? Тогда "Акико" ждёт вас... Фото: из архива "Быстрого театра"Не боитесь? Тогда "Акико" ждёт вас... Фото: из архива "Быстрого театра"
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18 и 19 мая любителей театра в Твери ожидает явно необычный спектакль.

"Быстрый театр" представляет премьеру - эскиз спектакля по рассказу Виктора Пелевина "Акико" (18+).

Артисты "Быстрого театра" про постановку много не рассказывают, лишь создают атмосферу того, что увидят зрители.

- А теперь медленно проведи курсором... Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз... Enter. Shift. Ctrl. Оргазм. Запрос "любовь". Иллюзия близости в несколько кликов? Самоудовлетворение на кончике мыши? Киберсекс для запароленных сердец?

Когда это с нами приключилось? Когда мы начали бояться живых отношений и перестали верить в любовь?.. Позвольте, мы совершим на вас хакерскую атаку. Не боитесь? Тогда "Акико" ждёт вас...

Адрес: ул. Склизкова, 52.

Начало в 17.00.

Вход - free-donation (бесплатно, рекомендуемая сумма пожертвования 100 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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