В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
18 и 19 мая любителей театра в Твери ожидает явно необычный спектакль.
"Быстрый театр" представляет премьеру - эскиз спектакля по рассказу Виктора Пелевина "Акико" (18+).
Артисты "Быстрого театра" про постановку много не рассказывают, лишь создают атмосферу того, что увидят зрители.
- А теперь медленно проведи курсором... Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз... Enter. Shift. Ctrl. Оргазм. Запрос "любовь". Иллюзия близости в несколько кликов? Самоудовлетворение на кончике мыши? Киберсекс для запароленных сердец?
Когда это с нами приключилось? Когда мы начали бояться живых отношений и перестали верить в любовь?.. Позвольте, мы совершим на вас хакерскую атаку. Не боитесь? Тогда "Акико" ждёт вас...
Адрес: ул. Склизкова, 52.
Начало в 17.00.
Вход - free-donation (бесплатно, рекомендуемая сумма пожертвования 100 рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU