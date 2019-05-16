В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Вход свободный
Фламенко выйдет на улицы Твери. Фото: из архива хореографической студии Astel
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Уже в эту субботу, 18 мая, на сцене Тверского городского сада пройдет концертная программа "ФламенкоМай".
Для гостей жаркого праздника будут представлять свои лучшие танцы коллективы фламенко:
- Народный самодеятельный коллектив хореографическая студия Astel (Эстель)
- Студия фламенко SEVERINA
- Театр чувств фламенко DUENDE.
Также для зрителей, оставшихся до финала концерта, пройдет мастер-класс по танцу фламенко от руководителя направления фламенко студии Astel Эстель - Елизаветы Русиной.
Начало в 15.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU