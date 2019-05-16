2019-05-16T20:16:13+03:00
Звезды

В самом центре Твери пройдет праздник фламенко

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Фламенко выйдет на улицы Твери. Фото: из архива хореографической студии AstelФламенко выйдет на улицы Твери. Фото: из архива хореографической студии Astel
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Уже в эту субботу, 18 мая, на сцене Тверского городского сада пройдет концертная программа "ФламенкоМай".

Для гостей жаркого праздника будут представлять свои лучшие танцы коллективы фламенко:

- Народный самодеятельный коллектив хореографическая студия Astel (Эстель)

- Студия фламенко SEVERINA

- Театр чувств фламенко DUENDE.

Также для зрителей, оставшихся до финала концерта, пройдет мастер-класс по танцу фламенко от руководителя направления фламенко студии Astel Эстель - Елизаветы Русиной.

Начало в 15.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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