В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса

16 Май 18:08 2019-05-16T18:08:43+03:00

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Заявление о незаконной рубке леса поступило в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району от представителя районного лесничества. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что возле деревни Езвино Калининского района неизвестный вырубил более 270 куб. м деревьев хвойных пород.

Ущерб лесному фонду оценили в 6,5 млн. рублей.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Весьегонска Тверской области. Мужчина во всем сознался.

С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и два автомобиля: Урал и ЛуАЗ.

Возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере нарушителю грозит немалый штраф и тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU