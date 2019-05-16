В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
Заявление о незаконной рубке леса поступило в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району от представителя районного лесничества. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что возле деревни Езвино Калининского района неизвестный вырубил более 270 куб. м деревьев хвойных пород.
Ущерб лесному фонду оценили в 6,5 млн. рублей.
Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Весьегонска Тверской области. Мужчина во всем сознался.
С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и два автомобиля: Урал и ЛуАЗ.
Возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере нарушителю грозит немалый штраф и тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU