2019-05-16T18:08:43+03:00
Происшествия

В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса

Ущерб составил 6,5 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Ущерб составил 6,5 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиУщерб составил 6,5 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Заявление о незаконной рубке леса поступило в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району от представителя районного лесничества. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что возле деревни Езвино Калининского района неизвестный вырубил более 270 куб. м деревьев хвойных пород.

Ущерб лесному фонду оценили в 6,5 млн. рублей.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Весьегонска Тверской области. Мужчина во всем сознался.

С места незаконной рубки были изъяты бензопилы и два автомобиля: Урал и ЛуАЗ.

Возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере нарушителю грозит немалый штраф и тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери
В Твери продолжаются работы по благоустройству
Сельским пенсионерам в Тверской области добавили 1333 рубля к пенсии
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине