Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Очередной случай опасной болезни зафиксирован в Молоковском районе
Енотовидные собаки часто блеют бешенствомФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:
Мёртвую енотовидную собаку нашли в 10 метрах от одного из домов деревни Подертово Обросовского сельского поселения Молоковского района 12 мая - сообщает региональный Россельхознадзор.
Исследование патологического материала от енотовидной собаки подтвердило, что животное было больно бешенством.
Напомним, бешенство опасно для всех теплокровных животных, в том числе домашних кошек, а также для человека. Единственной возможностью уберечь своих домашних питомцев от смертельной болезни является вакцинация. Контакт с дикими животными крайне опасен!
ИСТОЧНИК KP.RU