2019-05-16T17:45:13+03:00
Общество

Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области

Очередной случай опасной болезни зафиксирован в Молоковском районе
Виктория ТУШКОВА
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Енотовидные собаки часто блеют бешенствомЕнотовидные собаки часто блеют бешенствомФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Мёртвую енотовидную собаку нашли в 10 метрах от одного из домов деревни Подертово Обросовского сельского поселения Молоковского района 12 мая - сообщает региональный Россельхознадзор.

Исследование патологического материала от енотовидной собаки подтвердило, что животное было больно бешенством.

Напомним, бешенство опасно для всех теплокровных животных, в том числе домашних кошек, а также для человека. Единственной возможностью уберечь своих домашних питомцев от смертельной болезни является вакцинация. Контакт с дикими животными крайне опасен!

ИСТОЧНИК KP.RU

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