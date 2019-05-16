Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области

16 Май 17:45 2019-05-16T17:45:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Мёртвую енотовидную собаку нашли в 10 метрах от одного из домов деревни Подертово Обросовского сельского поселения Молоковского района 12 мая - сообщает региональный Россельхознадзор.

Исследование патологического материала от енотовидной собаки подтвердило, что животное было больно бешенством.

Напомним, бешенство опасно для всех теплокровных животных, в том числе домашних кошек, а также для человека. Единственной возможностью уберечь своих домашних питомцев от смертельной болезни является вакцинация. Контакт с дикими животными крайне опасен!

ИСТОЧНИК KP.RU