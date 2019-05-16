2019-05-16T21:40:02+03:00
Общество

В Твери зацвела сакура

Нежно-розовые цветы распустились в парке у памятника Михаилу Калинину
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери зацвела сакураВ Твери зацвела сакураФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Фотографиями нежно-розовых цветов жители Твери делятся в соцсетях.

- Народ называет это дело "сакурой" и активно селфится на фоне, - заметила на своей станице в "Фейсбуке" шеф-редактор тверской "Комсомолки" Татьяна Румянцева.

Кстати, точно установить, что за дерево распустилось в сквере, можно будет уже после того, как на нем появятся первые плоды.

Напомним, парк на проспекте Калинина был реконструирован в 2015-м году. После того, как туда в 2014-м году перенесли с Соборной площади памятник всесоюзного старосты Михаила Калинина.

По проекту благоустройства, на данной территории было высажено более 70 саженцев деревьев, разбиты клумбы, установлены новые скамейки и заменена тротуарная плитка. Сегодня это место является одним из излюбленных мест отдыха тверичан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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