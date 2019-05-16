2019-05-16T17:33:58+03:00
Происшествия

Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков

Подозреваемому грозит пожизненный срок
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские поместили мужчину под стражуПолицейские поместили мужчину под стражуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В центральном районе Твери полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Во время личного досмотра у 40-летнего мужчины были обнаружены три свертка с порошкообразным веществом. Когда полицейские пришли к подозреваемому домой, то нашли там еще 352 свертка с порошком, весы и упаковочный материал.

Мужчина хотел продавать наркотики по всему региону без непосредственного контроля с зависимыми. Экспертиза пришла к выводу, что мужчина прятал более 600 граммов синтетических наркотиков. В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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