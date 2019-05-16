В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов

16 Май 17:16 2019-05-16T17:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

С письменным обращением в местную администрацию один из представителей секс-меньшинств обратился 15 мая. Гражданин просил чиновников разрешить провести шествие Редкинского гей-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России.

Пройти маршем ЛГБТ-активисты планировали 28 мая по улицам Пушкинской, Правды, Садовой, Лермонтова и от улицы Комсомольская до улицы Академическая, с 17.00 до 19.00.

За неделю до этого, 22 мая, планировалось проведение двух пикетов за права гендерных меньшинств. Один у здания администрации Редкино, второй – у памятника В.Е Диеву, который установлен напротив музыкальной школы. Информация об этом появилась на странице сообщества "Редкино.24" в социальной сети ВКонтакте.

В ответ на обращение администрация городского поселения ответила отказом по причине того, что памятник В.Е. Диеву находится рядом с учреждением, где обучаются несовершеннолетние дети, и пикет секс-меньшинств может негативно повлиять на их психику.

В непосредственной близости от здания администрации, где планировался второй пикет, размещается Судебный участок №1 Конаковского района, а по закону рядом со зданиями суда пикеты и митинги запрещены.

Что касается самого шествия, то пройти активисты планировали по автодороге регионального значения Городня - Редкино - Стариково. А это, по словам администрации, несет за собой нарушение положений федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях".

ИСТОЧНИК KP.RU