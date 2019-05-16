Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области

16 Май 16:59 2019-05-16T16:59:00+03:00

Кровососы поджидают нас на траве, небольших кустах и другой невысокой растительности Фото: Мария ЛЕНЦ

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По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе в тверской области был зарегистрирован один случай боррелиоза у жителя Калининского района.

Болезнь передаётся через укус клеща.

- Возбудитель со слюной проникает в кожу, где происходит его размножение с последующим поражением близлежащих лимфоузлов, - рассказал главный эпидемиолог минздрава Тверской области Александр Раздорский. - Через несколько дней боррелии проникают в кровеносное русло и разносятся по всему организму с током крови. Поражаются центральная нервная система, сердце, суставы, мышцы.

Последствия боррелиоза зависят от своевременно проведенной диагностики и лечения: если заболевание выявлено на начальной стадии и проведено адекватное лечение, то в большинстве случаев наступает полное выздоровление, в потивном случае болезнь может повлечь инвалидность.

Защищайте себя от клещей. Если же присасывание клеща произошло, в кратчайшие сроки обратитесь за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU