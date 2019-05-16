2019-05-16T16:54:18+03:00
Общество

В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности

Ответственному лицу выписали денежный штраф
Альберт БОЙКОВ
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Одному должностному лицу выписали штраф Фото: REUTERSОдному должностному лицу выписали штраф Фото: REUTERS
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Сотрудники прокуратуры Фировской района вместе с представителями госинспекции труда Тверской области нашли нарушения в работе оранизаций, которые заготавливали лес. Оказалось, что часть работников не ознакомлены с результатами спецоценки условий труда, а другие не прошли проверку знаний и обучение по охране труда.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении должностных лиц и одного коммерсанта были возбуждены административные дела. Одному из виновных выписали штраф в 15 тысяч рублей, а два других дела находятся на рассмотрении. Во время прокурорской проверки нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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