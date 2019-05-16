2019-05-16T16:14:08+03:00
Политика

Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине

16 и 17 мая тверская делегация находится с бизнес-миссией в Германии
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Берлине презентовали инвестиционный портфель Верхневолжья Фото: правительство Тверской областиВ Берлине презентовали инвестиционный портфель Верхневолжья Фото: правительство Тверской области
Изменить размер текста:

Тверская область и Германия планируют развивать сотрудничество в подготовке специалистов для ключевых отраслей региона и в повышении качества муниципального управления в Верхневолжье.

Об этом шла речь 16 мая на встрече губернатора Игоря Рудени, чрезвычайного и полномочного Посла Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергея Нечаева и руководителя Торгового представительства Российской Федерации в Германии Андрея Соболева в рамках бизнес-миссии Тверской области в ФРГ.

Как подчеркнул глава региона, Германия и Тверская область могут реализовать совместную программу по сотрудничеству в сфере муниципального управления. Инициативу поддержал Сергей Нечаев.

Стороны также обсудили взаимодействие в сфере обучения и подготовки тверских специалистов в различных отраслях при участии немецких экспертов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Отметим, что 16-17 мая делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей находится с бизнес-миссией в Германии. В первый день рабочей поездки глава региона вместе с руководителем Торгового представительства РФ в Германии Андреем Соболевым возложили цветы к Мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Большой Тиргартен.

В тот же день в Торговом представительстве Российской Федерации в Берлине состоялась презентация инвестиционного, промышленного, туристского потенциала Верхневолжья. В мероприятии приняли участие более 20 предприятий тверского региона, свыше 60 немецких компаний, представители деловых и банковских кругов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери
В Твери продолжаются работы по благоустройству
Сельским пенсионерам в Тверской области добавили 1333 рубля к пенсии
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности