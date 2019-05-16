Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине

16 Май 16:09 2019-05-16T16:14:08+03:00

16 и 17 мая тверская делегация находится с бизнес-миссией в Германии

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Тверская область и Германия планируют развивать сотрудничество в подготовке специалистов для ключевых отраслей региона и в повышении качества муниципального управления в Верхневолжье.

Об этом шла речь 16 мая на встрече губернатора Игоря Рудени, чрезвычайного и полномочного Посла Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергея Нечаева и руководителя Торгового представительства Российской Федерации в Германии Андрея Соболева в рамках бизнес-миссии Тверской области в ФРГ.

Как подчеркнул глава региона, Германия и Тверская область могут реализовать совместную программу по сотрудничеству в сфере муниципального управления. Инициативу поддержал Сергей Нечаев.

Стороны также обсудили взаимодействие в сфере обучения и подготовки тверских специалистов в различных отраслях при участии немецких экспертов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Отметим, что 16-17 мая делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей находится с бизнес-миссией в Германии. В первый день рабочей поездки глава региона вместе с руководителем Торгового представительства РФ в Германии Андреем Соболевым возложили цветы к Мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Большой Тиргартен.

В тот же день в Торговом представительстве Российской Федерации в Берлине состоялась презентация инвестиционного, промышленного, туристского потенциала Верхневолжья. В мероприятии приняли участие более 20 предприятий тверского региона, свыше 60 немецких компаний, представители деловых и банковских кругов.

ИСТОЧНИК KP.RU