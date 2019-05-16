2019-05-16T14:35:55+03:00
Общество

В Твери остановку «Площадь Революции» сменит «площадь Соборная»

В горадминистрации состоялось заседание комитета по топонимике
Ольга ТРОФИМОВА
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В городской администрации обсудили переименование остановок Фото: Архив "КП"В городской администрации обсудили переименование остановок Фото: Архив "КП"
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Возможное переименование объектов городской инфраструктуры обсудили 14 мая на заседании комитета по топонимике администрации Твери.

В частности, речь шла о переименовании остановок общественного транспорта. Так, было предложено присвоить безымянному остановочному пункту, расположенному у дома №11 по Московскому шоссе, наименование «Норд-Авто».

А остановку «площадь Революции», в соответствие с современной топонимикой города, переименовать в «площадь Соборная». Оба предложения были одобрены единогласно.

В числе других вопросов комиссия рассмотрела и поддержала возможность установки мемориальной доски Владимиру Емельяновичу Цветкову, с 1965 по 1983 годы возглавлявшему прокуратуру Калининской области. Табличка должна появиться на фасаде здания прокуратуры на ул. Симеоновская, 27.

А вот решение о переносе памятника Сергею Яковлевичу Лемешеву с улицы Трёхсвятской на Театральную площадь собравшиеся отложили. Его повторно обсудят после того, как будут собраны все необходимые документы.

Все одобренные комитетом проекты будут направлены на дальнейшее рассмотрение в Тверскую городскую Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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