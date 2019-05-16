В Твери остановку «Площадь Революции» сменит «площадь Соборная»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-16T14:35:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Возможное переименование объектов городской инфраструктуры обсудили 14 мая на заседании комитета по топонимике администрации Твери.

В частности, речь шла о переименовании остановок общественного транспорта. Так, было предложено присвоить безымянному остановочному пункту, расположенному у дома №11 по Московскому шоссе, наименование «Норд-Авто».

А остановку «площадь Революции», в соответствие с современной топонимикой города, переименовать в «площадь Соборная». Оба предложения были одобрены единогласно.

В числе других вопросов комиссия рассмотрела и поддержала возможность установки мемориальной доски Владимиру Емельяновичу Цветкову, с 1965 по 1983 годы возглавлявшему прокуратуру Калининской области. Табличка должна появиться на фасаде здания прокуратуры на ул. Симеоновская, 27.

А вот решение о переносе памятника Сергею Яковлевичу Лемешеву с улицы Трёхсвятской на Театральную площадь собравшиеся отложили. Его повторно обсудят после того, как будут собраны все необходимые документы.

Все одобренные комитетом проекты будут направлены на дальнейшее рассмотрение в Тверскую городскую Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU